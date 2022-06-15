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Son dakika! Şehidin var Türkiye! Astsubay Güngör Gençer şehit oldu!

Son dakika! Şehidin var Türkiye! Hastanede tedavi gören J. Asb. Kd. Üçvş. Güngör Gençer şehit oldu!

Son dakika! Şehidin var Türkiye! Astsubay Güngör Gençer şehit oldu!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, görevi esnasında trafik kazası geçirip hastanede tedavi gören Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer'in şehit olduğunu duyurdu. 4 senedir hastanede yaşam mücadelesi veren Astsubay Gençer, 14 Haziran 2022 tarihinde şehadet şerbetini içerek, hakka teslim oldu.

Son dakika! Şehidin var Türkiye! Astsubay Güngör Gençer şehit oldu!

ACI HABERİ MSB DUYURDU

MSB'den yapılan açıklamada, "İstanbul'da 1 Nisan 2018 tarihinde görev esnasında meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak 14 Haziran 2022 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Son dakika! Şehidin var Türkiye! Astsubay Güngör Gençer şehit oldu!

Son dakika! Şehidin var Türkiye! Astsubay Güngör Gençer şehit oldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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