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  3. Son dakika! "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" MSB düğmeye bastı, inleri yerle yeksan edilecek! 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi!

Son dakika! "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" MSB düğmeye bastı, inleri yerle yeksan edilecek! 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Son dakika! "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" MSB düğmeye bastı, inleri yerle yeksan edilecek! 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" ifadeleri yer aldı.

Son dakika! Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! MSB düğmeye bastı, inleri yerle yeksan edilecek! 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi!

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör inlerini yerle bir etmeye azim ve kararlılıkla devam edeceklerini duyurdu.

Son dakika! Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! MSB düğmeye bastı, inleri yerle yeksan edilecek! 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi!Son dakika! Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! MSB düğmeye bastı, inleri yerle yeksan edilecek! 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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