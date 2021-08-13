Son dakika! Sel felaketinde can kaybı 27'ye yükseldi!

Son dakika haberi... Şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen sel felaketinde bilanço büyüyor. Gelen bilgilere göre Batı Karadeniz bölgesindeki yağışların neden olduğu sel sonucunda bölgedeki can kaybı sayısı 27'ye yükseldi.

Yetkililerden verilen son dakika bilgilerine göre sel felaketinde ölü sayısı 27'ye çıktı. Bu ölümlerin 25'i Kastamonu'da yaşanırken, Sinop'ta ise iki kişi vefat etti. Bartın'daki kaybolan bir vatandaşı arama çalışmaları sürüyor.

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