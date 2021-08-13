13 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı |Türk Sineması "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı" TRT 1'de!Oğuzhan Uğur - Müjde Uzman çiftinden bomba hamle! Önce paylaştı sonra sildi!Şehit Hakan Bali kimdir, nereli, kaç yaşında?13 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | LA Filarmoni Orkestrası 2014 Açılış Konseri TRT2'de!13 Ağustos 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show şahane skeçleriyle Show TV'de13 Ağustos 2021 Cuma günün spor manşetleri | Avrupa'da zafer gecesi!13 Ağustos 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Dedemin Fişi Star'daResmi Gazete'de bugün (13.08.2021) | 13 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararlarıİstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir? İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ 13 Ağustos 202113 Ağustos 2021 Cuma TV8 yayın akışı | MasterChef yeni bölümüyle TV8'de
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika! Sel felaketinde can kaybı 27'ye yükseldi!

Son dakika! Sel felaketinde can kaybı 27'ye yükseldi!

Son dakika! Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde can kaybı yükseliyor. Son açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 27 oldu.

Son dakika! Sel felaketinde can kaybı 27'ye yükseldi!

Son dakika haberi... Şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen sel felaketinde bilanço büyüyor. Gelen bilgilere göre Batı Karadeniz bölgesindeki yağışların neden olduğu sel sonucunda bölgedeki can kaybı sayısı 27'ye yükseldi.

Son dakika! Sel felaketinde can kaybı 27'ye yükseldi!

Yetkililerden verilen son dakika bilgilerine göre sel felaketinde ölü sayısı 27'ye çıktı. Bu ölümlerin 25'i Kastamonu'da yaşanırken, Sinop'ta ise iki kişi vefat etti. Bartın'daki kaybolan bir vatandaşı arama çalışmaları sürüyor.

Son dakika! Sel felaketinde can kaybı 27'ye yükseldi!

Sağanak yağış devam edecek mi? Meteorolojinin tahminleri açıklandı! Hava bugün nasıl olacak 13 Ağustos 2021 Cuma?

AFAD'dan o iller için flaş sel ve heyelan uyarısı!

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT