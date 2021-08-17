Son dakika | Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78 oldu

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketine ilişkin yeni açıklama yapıldı.

SEL FELAKETİNİN AĞIR BİLANÇOSU!

Sel felaketinden acı haberler gelmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre; sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15 ve Bartın'da 1 kişi yaşamını yitirdiği belirtilerek can kaybının 78'e yükseldiği duyuruldu.