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  3. Son dakika | Sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Özkan gözaltına alındı

Son dakika | Sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Özkan gözaltına alındı

Son dakika... Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gel sel felaketinde yıkılan ve 9 kişinin cansız bedenini çıkarıldığı Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Özkan, İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alındı.

Son dakika | Sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Özkan gözaltına alındı

Son dakika... Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gel sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Özkan, hakkında dün gözaltı kararı verilmişti. Bugün ise Mehmet Özkan, İstanbul İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alındı.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Öte yandan İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Ö.'nün mal varlığına savcılık tarafından dün el konulmuştu. 

SELDEN SONRA İLÇEDEN AYRILMIŞ

Ayrıca Mehmet Ö.'nün, Ölçer Apartmanı'nı 3 yıl önce yaptığı ifade edildi. Ayrıca Mehmet Ö.'nün 10 yıl önce yaptığı 10 katlı Rüya Apartmanı ise selde hasar görmediği belirtildi. Bunun yanında  Mehmet Ö.'nün Bozkurt ilçesinde Sınarcık Mahallesi'nde ofisinin bulunduğu ve selin ardından ailesiyle birlikte ilçeden ayrıldığı kaydedildi. 

Son dakika | Kastamonu Bozkurt'ta Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına el konuldu

NE OLMUŞTU?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı’nın yatağında yer alan 8 katlı Ölçer Apartmanı, sel felaketinde çökmüştü. Binanın enkazından 9 kişinin cansız bedeni çıkarılırken kaybolan 11 kişinin bulunması içinde çalışmalar sürüyor.

AFAD'ın açıklamasına göre sel felaketine son durum şöyle:

"Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımızdan 14'ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir. 7 vatandaşımız  hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34’tür."

Tayfun Altuntaş
Editör
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