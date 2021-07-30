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  3. Son dakika | Selzedelere borç ertelemesi! Bakan Bilgin duyurdu: Prim ödemeleri ertelendi

Son dakika | Selzedelere borç ertelemesi! Bakan Bilgin duyurdu: Prim ödemeleri ertelendi

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım prim borcu ertelendi." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Selzedelere borç ertelemesi! Bakan Bilgin duyurdu: Prim ödemeleri ertelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Artvin, Rize ve Düzce'de selden etkilenen ilçelerde ödeme süresi geçmiş prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresinin ertelendiğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Artvin, Rize ve Düzce illerimizdeki selden etkilenen ilçelerde ödeme süresi geçmiş prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresini 31.01.2022 tarihine kadar uzatıyoruz.

*Bölgedeki sel felaketinden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." 

Selzedelere borç ertelemesi! Bakan Bilgin duyurdu: Prim ödemeleri ertelendi

Berkem Temizel
Gece Editörü
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