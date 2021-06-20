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  3. Son dakika | Sevindiren haber! A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu

Son dakika | Sevindiren haber! A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu

Son dakika haberi... A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Son dakika | Sevindiren haber! A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu

Son dakika haberi... A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Ligde rakiplerine yalnızca 5 set veren milli takımda Ukrayna karşısında Adis Lagumdzija 23 sayıyla en skorer isim olurken Yiğit 16, Burak 9, Murat ve Oğuzhan 4’er, Efe 2, Ahmet ve Arda 1’er sayıyla katkı sağladı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU^NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan millileri tebrik etti.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tebrikler Filenin Efeleri. CEV Avrupa Altın Ligi'nde namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum"

Berkem Temizel
Gece Editörü
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