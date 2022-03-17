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  3. Son dakika! Sigara fiyatlarına zamlar peş peşe geliyor! Bir zam daha!

Son dakika! Sigara fiyatlarına zamlar peş peşe geliyor! Bir zam daha!

Son dakika! Sigara fiyatlarına gelen zamların ardından bir sigara grubunun ürünlerine daha büyük zam geldi.

Son dakika! Sigara fiyatlarına zamlar peş peşe geliyor! Bir zam daha!

Son dakika! Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubunun sigaraya 2 TL zam yaptığını açıkladı. Buna göre; Salı ve Pazar günü gelen zamların ardından 17 Mart 2022 tarihinde de bir zam daha geldiği açıklandı. İşte, Aybaş'ın paylaşımı...

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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