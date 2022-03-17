Son dakika! Sigara fiyatlarına zamlar peş peşe geliyor! Bir zam daha!

Son dakika! Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubunun sigaraya 2 TL zam yaptığını açıkladı. Buna göre; Salı ve Pazar günü gelen zamların ardından 17 Mart 2022 tarihinde de bir zam daha geldiği açıklandı. İşte, Aybaş'ın paylaşımı...

Zamlar devam ediyor pic.twitter.com/q66micjm3W — Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) March 17, 2022