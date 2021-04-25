Survivor Dora ve İsmail Balaban neden kavga etti? | Dora ve İsmail ceza aldı mı? 25 Nisan PazarVedat Milor'dan gülümseten paylaşım: Hayatımda hiç konken partisine katılmadım25 Nisan 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Duygulandıran davranış! İftar yemeğini yolcu ile paylaştıSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 25 Nisan 2021 PazarSon dakika | Sınır hattında sıcak saatler! Bakan Akar ve Kuvvet Komutanları Irak sınırında incelemelerde bulunduŞans Topu çekiliş sonuçları 25 Nisan 2021 | Milli Piyango İdaresiHelenex Yeni Malatyaspor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuUsta oyuncu Ertuğ Koruyan yaşamını yitirdiErtuğ Koruyan kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? | Öldü mü? | Ertuğ Koruyan neden öldü?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Sınır hattında sıcak saatler! Bakan Akar ve Kuvvet Komutanları Irak sınırında incelemelerde bulundu

Son dakika | Sınır hattında sıcak saatler! Bakan Akar ve Kuvvet Komutanları Irak sınırında incelemelerde bulundu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının Irak sınırında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Son dakika | Sınır hattında sıcak saatler! Bakan Akar ve Kuvvet Komutanları Irak sınırında incelemelerde bulundu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde, inceleme ve denetleme yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geldi.

Bakan Akar, burada, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik, Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT