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  3. Son dakika! Şırnak Cizre'de hudut karakoluna terör saldırısı! Piyade er Tarık Tarcan şehit oldu!

Son dakika! Şırnak Cizre'de hudut karakoluna terör saldırısı! Piyade er Tarık Tarcan şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hudut karakoluna terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Son dakika! Şırnak Cizre'de hudut karakoluna terör saldırısı! Piyade er Tarık Tarcan şehit oldu!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hudut karakoluna terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ta bir askerin şehit olduğunu açıkladı. MSB'den yapılan açıklamaya göre Cizre'de bir hudut karakoluna terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu Piyade Er Tarık Tarcan şehit oldu.

Son dakika! Şırnak Cizre'de hudut karakoluna terör saldırısı! Piyade er Tarık Tarcan şehit oldu!

BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada "Şırnak Cizre'de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Tarık Tarcan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Şırnak Cizre'de hudut karakoluna terör saldırısı! Piyade er Tarık Tarcan şehit oldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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