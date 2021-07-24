Son dakika | Sivasspor'da yaprak dökümü! 6 futbolcu ile yollar ayrıldı

Yeni sezona iddialı transferlerle giren ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'da 2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte olan sözleşmeleri sona eren, Arouna Kone’ye, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd ile yollar ayrıldı.

Kırmızı Siyahlı takımın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte kulübümüzle olan sözleşmeleri sona eren, Arouna Kone’ye, Robin Yalçın’a, Serhiy Rybalka’ya, Claudemir’e, Casimir Ninga’ya ve Tyler Boyd’a bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."