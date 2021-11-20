Son günlerde Düzce ve Erzurum'da meydana gelen depremin ardından bu kez Tokat'ın Niksar ilçesinde deprem meydana geldi. Söz konusu depremi hisseden vatandaşlar da bunun üzerine internet arama motorlarında Son dakika: Sivas'ta deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Sivas neden sallandı 20 Kasım 2021 Cumartesi? sorularına cevap arama başladılar.

SON DAKİKA: SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU? SİVAS NEDEN SALLANDI 20 KASIM 2021 CUMARTESİ?

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 10.02'de yerin 12.37 km altında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinin verilerine göre ise deprem yerin 5.2 km altında 3.6 büyüklüğünde kaydedildi. Söz konusu deprem Sivas'ta da hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER 20 KASIM 2021 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 20 Kasım 2021 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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