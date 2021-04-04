Son dakika | Skandal bildiriye üniversitelerden art arda tepkiler!

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 'milli iradenin yanındayız' notuyla darbe imalı bildiriye sert tepki gösterildi.

Twitter hesabı üzerinden bir açıklama metni paylaşan Boğaziçi Üniversitesi şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Millet iradesinin meşru temsil zeminleri ve yöntemleri son derece açıktır. Kendi dar çevrelerinin antidemokratik çağrışımlar içeren yaklaşımlarını, Türk Milleti'nin irade ve taleplerinin üzerinde görenler dün olduğu gibi bugün de büyük bir gaflet içindedir."

"Millet iradesine saygı duymanın demokrasinin temeli olduğunu biliyor ve ülkemizin aleyhindeki her türlü girişime karşı daima devlet ve milletimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna arz ediyoruz."

Çok sayıda üniversiteden söz konusu bildiriye tepki geldi. İşte o paylaşımlar:

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

"Ülke olarak beka mücadelesi verdiğimiz ve birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, devletimizi uluslararası arenada zayıflatma ve ülkemizin birliğini sarsma amaçlı, milli iradenin tezahürü meclisimizi yok sayan, yüksek standartları olan demokrasimiz üzerinde açık bir tehdit unsuru olarak görülebilecek, düşünce özgürlüğü ile izahı asla mümkün olmayan, darbe dönemleri muhtıralarını hatırlatır türden ve ancak darbe özlemi içinde olanların kabul edebileceği; demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı büyük milletimizde karşılığını asla bulamayacak, sadece kargaşa ve huzursuzluk ortamı oluşturmaya namzet bir bildiri ile milletimizi sebepsiz ve edepsiz bir biçimde rahatsız etme teşebbüsü içinde olan kişiler ile bu teşebbüse onay veren, alkışlayan ve yaratılmaya çalışılan huzursuzluk ortamına hizmet eden zihniyeti kınıyoruz.."

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ