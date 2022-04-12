Son dakika | Sosyal medya hesabından duyurdu: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın koronavirüs testini pozitif çıktı

Koronavirüs salgınında vaka sayıları düşerken salgın yayılmaya ise sürdürüyor. Bunun son örneği olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yaptığı koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin."

Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.



Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup,çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim.



Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 12, 2022

KORONAVİRÜS KABİNEYİ ETKİLEDİ

Öte yandan bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

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