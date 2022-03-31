Son dakika! Sosyal medya hesabından duyuruldu! Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet yasası açıklaması!
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet yasasına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Buna göre sağlıkta ve diğer şiddet suçlarında failin kılık kıyafetine özen göstermesi, iyi hal indirimi nedeni sayılmayacak.
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamayı yaptı.
Bakan Koca, 'TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen yasa tasarısına göre sağlıkta ve diğer şiddet suçlarında failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışları iyi hal indirimi nedeni sayılmayacak.' dedi.
TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen YASA TASARISINA GÖRE sağlıkta ve diğer şiddet suçlarında failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışları İYİ HAL İNDİRİMİ NEDENİ SAYILMAYACAK.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 31, 2022