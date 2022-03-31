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  3. Son dakika! Sosyal medya hesabından duyuruldu! Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet yasası açıklaması!

Son dakika! Sosyal medya hesabından duyuruldu! Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet yasası açıklaması!

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet yasasına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Buna göre sağlıkta ve diğer şiddet suçlarında failin kılık kıyafetine özen göstermesi, iyi hal indirimi nedeni sayılmayacak.

Son dakika! Sosyal medya hesabından duyuruldu! Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet yasası açıklaması!

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamayı yaptı.

Bakan Koca, 'TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen yasa tasarısına göre sağlıkta ve diğer şiddet suçlarında failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışları iyi hal indirimi nedeni sayılmayacak.' dedi.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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