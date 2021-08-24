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  3. Son dakika | Sosyal medya hesabından logosunu paylaştı! Ümit Özdağ parti kuruyor: Zafer Partisi geliyor

Son dakika | Sosyal medya hesabından logosunu paylaştı! Ümit Özdağ parti kuruyor: Zafer Partisi geliyor

Son dakika... Eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kuracağı partinin adının Zafer Partisi olduğunu açıkladı. Partinin logosunu da paylaşan Özdağ," Tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor..." dedi.

Son dakika | Sosyal medya hesabından logosunu paylaştı! Ümit Özdağ parti kuruyor: Zafer Partisi geliyor

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ mensubu olduğunu öne sürmesinin ardından partisinden ihraç edilmişti. Kararın ardından mahkemeye başvuran ve  partisine döndükten sonra istifa eden Ümit Özdağ, Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile birlikte parti kurma çalışmalarına başlamıştı. Bu Kapsamda Ayyıldız Hareketi'ni başlatan Ümit Özdağ, kuracağı partinin adını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Son dakika | Sosyal medya hesabından logosunu paylaştı! Ümit Özdağ parti kuruyor: Zafer Partisi geliyor

"TÜRK MİLLETİNİN YENİ ZAFER'İ DOĞUYOR"

Özdağ yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor..."

Son dakika | Sosyal medya hesabından logosunu paylaştı! Ümit Özdağ parti kuruyor: Zafer Partisi geliyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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