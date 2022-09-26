MİT'ten PKK'ya nokta atışı! Sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi!

Hatay Amanos ve Van kırsalında yürüttüğü faaliyetleri nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Doğan Amanos kod, sözde Ayn İse bölge sorumlusu Mehmet AKYOL, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Mehmet Akyol PKK'ya yönelik eğitin almak için Irak Kandil'e giderek doğrudan Cemil BAYIK’ın koordinasyonundaki siyasi eğitimlere katılmış, örgüt kadrolarına yönelik askeri operasyonlara engel olmak maksadıyla PKK tarafından organize edilen “Canlı Kalkan” eylemlerinde de yer almıştı.

Van ve Amanos kırsalın faaliyetlerde bulunduğu dönemlerde emniyet güçlerine karşı saldırılarda bulunmuş, daha sonra örgüt tarafından Kuzey Irak'a gönderilmişti.