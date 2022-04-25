Son dakika | Sözde Ermeni soykırımını savunmuştu! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
Son dakika | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sözde Ermeni soykırımı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," 107 yıl önce 24 Nisan1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz." ifadelerini kullanarak sözde Ermeni soykırımını savunmuştu.
107 yıl önce #24Nisan1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi.— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) April 24, 2022
Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz. pic.twitter.com/Cr07TJ4cZR
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Söz konusu paylaşım sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek," Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.