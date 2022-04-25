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  3. Son dakika | Sözde Ermeni soykırımını savunmuştu! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika | Sözde Ermeni soykırımını savunmuştu! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sözde Ermeni soykırımı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı.

Son dakika | Sözde Ermeni soykırımını savunmuştu! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," 107 yıl önce 24 Nisan1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi.  Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz." ifadelerini kullanarak sözde Ermeni soykırımını savunmuştu.

 

 

 

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Söz konusu paylaşım sonrası  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek," Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.

Son dakika | Sözde Ermeni soykırımını savunmuştu! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldıSon dakika | Sözde Ermeni soykırımını savunmuştu! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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