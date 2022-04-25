Son dakika | Sözde Ermeni soykırımını savunmuştu! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," 107 yıl önce 24 Nisan1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz." ifadelerini kullanarak sözde Ermeni soykırımını savunmuştu.

107 yıl önce #24Nisan1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi.



Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz. pic.twitter.com/Cr07TJ4cZR — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) April 24, 2022

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Söz konusu paylaşım sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek," Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.