Son dakika| Suçu üstüne aldı! Şenol Güneş'ten dikkat çeken açıklama

Son dakika haberi... A Milli Takımı'mız, Euro 2020'de gruptaki ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş, 2 maçta 0 puanın hiç iyi olmadığını belirterek maça ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Beklenmeyen gol takımda olumsuzluk yarattı. İkinci yarı oyuna ortak oldu ama rakip her çıkışında sahamıza geldi. Çok top kaybı yaptık. Alanı çok büyütünce rakibe oynama şansı verdik. Oyun olarak beklediğimizin altındaydık ama oyun olarak daha iyi neticeyle çıkabilirdik. Keşke kazanabilseydik veya berabere kalsaydık. Şansımız artardı. Galler'i yenebileceğimiz düşünüyorduk. Olumsuz durum var ama diğer maçlara göre bakacağız ama zor durumdayız. "

Top kayıpları, blokların kopmasının Galler'e büyük avantaj sağladığını belirten Güneş, Galler'i tebrik etti ama bir yandan da kendileri için üzüldüklerini de sözlerine ekledi.

Sorumluluğu üzerine alan Şenol Güneş, "Takımımız genç, bu turnuvaları yaşamadı. Mesela rakibin dikkati, oyunu soğutması, az sayıda oyuncuyla çıkarken bile oyunu bizim sahaya yığması tecrübe. Pas yaparak oyunu tutmasalar bile bizim sahaya 2-3 oyuncuyla gelip oyunu tutmaya çalıştılar. Oyun ve skor olarak sorumlusu benim." dedi.



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