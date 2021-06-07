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EURO 2020: Türkiye - Galler maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki | Türkiye - Galler ilk 11

EURO 2020'de Türkiye A Milli Futbol Takımı, Galler ile grubun ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakayı izlemek isteyenler EURO 2020: Türkiye - Galler maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor. İşte maçın canlı yayını...

EURO 2020: Türkiye - Galler maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki | Türkiye - Galler ilk 11

Liglerin bitmesinin ardından EURO 2020 heyecanı yaşanacak. Turnuva A Grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, 3-0'lık İtalya yenilgisinin ardından grubun ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında EURO 2020: Türkiye - Galler maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki  şeklinde aramalarda bulunuyor.

EURO 2020: TÜRKİYE - GALLER MAÇI CANLI İZLE 

Türkiye ile Galler arasında UEFA UERO 2020 A Grubu ikinci maçı 16 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 19.00'de başlayacak. 

Zorlu mücadele TRT 1 kanalından ekranlara gelecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.

EURO 2020: TÜRKİYE - GALLER MAÇI CANLI İZLE 

EURO 2020: Türkiye - Galler maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

TÜRKİYE - GALLER MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Türkiye - Galler arasındaki maç TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TÜRKİYE'NİN GALLER MAÇI İLK 11'İ

Türkiye: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; Okay Yokuşlu; Cengiz Ünder, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman; Burak Yılmaz.

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Morrell, Ramsey, Bale, James, Moore.

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