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  3. Son dakika| Suçüstü yakalanmıştı! CHP’li Bilecik belediye başkanı Semih Şahin’in danışmanı tutuklandı

Son dakika| Suçüstü yakalanmıştı! CHP’li Bilecik belediye başkanı Semih Şahin’in danışmanı tutuklandı

CHP’li Bilecik belediye başkanı Semih Şahin’in danışmanı Selçuk Erdağı'n bir Alışveriş Merkezinin işlemlerini takip etmek için para isteyip rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selçuk Erdağı tutuklandı.

Son dakika| Suçüstü yakalanmıştı! CHP’li Bilecik belediye başkanı Semih Şahin’in danışmanı tutuklandı

Bilecik Belediyesi Başkanı Semih Şahin'in danışmanı olan ve Belediye iştiraklarından Kayı A.Ş isimli firmanın Yönetim Kurulu başkanı olan Selçuk Erdağı bir Alışveriş Merkezi'nin  işlemlerini takip etme gerekçesiyle istediği 330 bin doların 200 bin dolarını belediyedeki odasında nakit alırken suçüstü yakalanmıştı. Bu olay sonrası Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bir müteahhitten istediği 200 bin dolarlık rüşveti alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı'nın görevden alındığını duyurmuştu.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selçuk Erdağı tutuklandı.

Suçüstü yakalanmıştı! CHP’li Bilecik belediye başkanı Semih Şahin’in danışmanı tutuklandı

Suçüstü yakalanmıştı! CHP’li Bilecik belediye başkanı Semih Şahin’in danışmanı tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Bilecik belediye başkanı Semih Şahin’in danışmanı Selçuk Erdağı hakkında ihbarda bulunuldu. 

Sabah'ta yer alan haberde aktarılan bilgiye göre; Bilecik'te bir kişi Erdağı'nın kendisinden Alışveriş Merkezi'nin 330 bin dolar istediğini belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Bilecik KOM Şubesi ekipleri harekete geçti. Para alışverişinin şüphelinin Bilecik Belediyesindeki ofisinde gerçekleşeceği, öğrenen polis yaptığı çalışmanın ardından operasyon için düğmeye bastı.

Suçüstü yakalanmıştı! CHP’li Bilecik belediye başkanı Semih Şahin’in danışmanı tutuklandı

Yapılan operasyonda Selçuk Erdağı, Belediyede bulunan odasında rüşveti alırken yakalandı. Erdağı gözaltına alınırken, daha önceden seri numarası alınmış 200 bin dolara da belediyedeki operasyonda el konuldu.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bir müteahhitten istediği 200 bin dolarlık rüşveti alırken suçüstü yakalanan belediye iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve başkan danışmanı Selçuk Erdağı'nın görevden alındığını açıkladı.

{TITLE_STRIP}Skandalın böylesi! CHP’li Bilecik belediye başkanı Semih Şahin’in danışmanı rüşvet alırken yakalandı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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