Son dakika | Protestolar sonrası flaş gelişme! Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk istifa etti

Son dakika haberi... Sudan'da askeri müdahalenin ardından yönetimin tamamen sivillere devredilmesine yönelik başlatılan protestolar sürüyor.

Sudan'da askeri müdahaleden beri düzenlenen 12. protestoda, göstericiler, tekrar başkent Hartum’daki başkanlık sarayına doğru yürümüştü.

Protestoların ardından Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk istifa etmek durumunda kaldı.

SUDAN'DAKİ PROTESTOLAR

Sudan'da geçtiğimiz sene 25 Ekim'de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu.

Başbakan Hamduk ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım'da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi'nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu.

Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti. 21 Kasım'da ise El-Burhan ve Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk'un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmişti.

ABDULLAH HAMDUK KİMDİR?

Abdullah Hamduk 1956'da Sudan'da dünyaya geldi. Sudan'da 21 Ağustos 2019 tarihinden bu yana başbakanlık makamında bulunmaktadır.

Abdullah Hamduk ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Abdullah Hamduk kimdir?