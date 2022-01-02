Fut ne demek, TDK'ya göre Fut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İstavroz ne demek, TDK'ya göre İstavroz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Abdullah Hamduk kimdir? | Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk istifa mı etti?Son dakika | Protestolar sonrası flaş gelişme! Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk istifa ettiİsmail Doğan Subaşı kimdir? Nereli ve kaç yaşında?2022 Yeditepe Üni. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206110653Masterchef kim elendi? | Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? 2 Ocak 2022 Pazar2022 Kto Karatay Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204010924Tepki gösterdi! Tevfik Göksu'nun açıklamaları sonrası İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan flaş iddia: CNN Türk yanıt verme hakkımızı engelliyor!2022 İzmir Ekonomi Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203510694
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Protestolar sonrası flaş gelişme! Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk istifa etti

Son dakika | Protestolar sonrası flaş gelişme! Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk istifa etti

Son dakika haberi... Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk 25 Ekim'de başlayan ve 12. kez gerçekleştirilen protestolar sonucunda istifa etti.

Son dakika | Protestolar sonrası flaş gelişme! Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk istifa etti

Son dakika haberi... Sudan'da askeri müdahalenin ardından yönetimin tamamen sivillere devredilmesine yönelik başlatılan protestolar sürüyor.

Sudan'da askeri müdahaleden beri düzenlenen 12. protestoda, göstericiler, tekrar başkent Hartum’daki başkanlık sarayına doğru yürümüştü.

Protestoların ardından Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk istifa etmek durumunda kaldı.

SUDAN'DAKİ PROTESTOLAR

Sudan'da geçtiğimiz sene 25 Ekim'de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu.

Başbakan Hamduk ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım'da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi'nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu.

Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti. 21 Kasım'da ise El-Burhan ve Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk'un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmişti.

ABDULLAH HAMDUK KİMDİR?

Abdullah Hamduk 1956'da Sudan'da dünyaya geldi.  Sudan'da 21 Ağustos 2019 tarihinden bu yana başbakanlık makamında bulunmaktadır. 

Abdullah Hamduk ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Abdullah Hamduk kimdir?

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT