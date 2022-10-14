SON DAKİKA! Süleyman Soylu acı haberi duyurdu! 14 işçi hayatını kaybetti!

SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Soylu: "(Amasra'daki maden kazası) Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti."

Rukiye Karapunar
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SON DAKİKA! Süleyman Soylu acı haberi duyurdu! 14 işçi hayatını kaybetti!

SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Soylu: "2 ambulans uçak Zonguldak’taki havalimanına intikal etti. Burada sahra hastanesi oluşturuldu. Ambulansla Bartın’daki hastaneye intikal ettiriliyor. Hakikaten üzüntü duyduğumuz ve söyleyeceğimiz üzüntü duyduğumuz tablo ile karşı karşıyayız. 110 kişi kardeşim çalışıyormuş, bunların bir kısmı patlamadan hemen sonra çıktı, bir kısmı kurtarıldı. Riskli bölgede 49 kardeşimiz kaldı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti, maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti, Allah rahmet eylesin. 7 kardeşimiz hastaneye intikal halinde. 3 kardeşimiz yoğun bakımda, diğerlerinin yaraları tedavi altında, yanık kısmı olanların İstanbul’a intikali gerçekleşiyor. Öncelikle aşağıda büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun"

"(Amasra'daki maden kazası) "110 kişi kardeşimiz çalışıyordu. Bir kısmı kendisi çıktı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti." dedi.

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