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Son dakika! Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Fatih Dönmez, Bozkurt'ta açıklamalarda bulunuyor

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketi yaşanan Bozkurt'ta açıklamalarda bulunuyor...

Son dakika haberi... Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'a giden ve incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bölgede açıklamalarda bulunuyor.

Bakanların açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Süleyman Soylu:

"NORMAL OLMAYAN BİR MANZARA"

"Bulunduğumuz Bozkurt ve Kastamonu'nun diğer ilçeleri, aynı zamanda Sinop'umuz ve Bartın'ımızda meydana gelen sel felaketi sonrasında sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımızla ayrı ayrı bölgelerde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

HES'in hemen üzerinde ağaçların kökleriyle beraber suyun şiddeti sebebiyle koparılıp dağın tepesinden büyük bir çıplaklık açıldığını gördük. Normal olmayan bir manzarayla karşılaştık."

"77 KAYIP İHBARI VAR"

"Hükümete kötü bir çala çalayım da ne çalarsam çalayım. Şu anda toplam 38 vatandaşımız Bozkurt'ta hayatını kaybetti. 9 vatandaşımız Sinop'ta hayatını kaybetti. 1 vatandaşımız da Bartın'da hayatını kaybetti. Bu vatandaşlarımızın henüz kimlikleri belli değil.

Kastamonu'da 62, yaklaşık 15 de Sinop'taki ihbar, toplam 77. Bunlar kayıp ihbarı, bunların üzerinden gidiyoruz."

 

 

DETAYLAR GELECEK...

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