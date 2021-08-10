Son dakika | Taciz iddiaları sonrası istifa kararı aldı! New York Valisi Andrew Cuomo'dan flaş açıklama

Son dakika haberi... New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada istifa kararı aldığını duyurdu.

Uzun süredir hakkında çıkan taciz iddiaları sonrası tüm sorumluluğu kabul ettiğini ifade eden Cuomo, 14 gün sonra görevi bırakacağını belirtti.

Cuomo'nun yerine ise Kathy Hochul atandı. Hochul, New York'un ilk kadın valisi olacak.

NE OLMUŞTU?

Pandemiyle mücadele konusunda eski ABD Başkanı Donald Trump'la tutuştuğu kavgalar neticesinde güçlü bir destekçi kitlesine sahip olan New York Valisi Andrew Cuomo hakkındaki cinsel taciz iddiaları gelmişti.

Mart ayında Demokratik Parti'den gelen istifa taleplerini reddeden Cuomo bir kadını rızası olmadan öpmekle suçlanmıştı.

Valiyi kendisini zorla tutup öptüğünü iddia ederek suçlayan kadın bunları kanıtlayabileceğini ve elindeki kanıt değerindeki fotoğrafları basına dağıtacağını söylemişti.

Gazeteye göre bu konuyla ilgili görüşü sorulan valilik makamından ilk etapta yanıt gelmemişti.

New York Başsavcılığı tarafından Andrew Cuomo hakkında, 11 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiaları ile soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcı, 4 ay süren soruşturmanın ardından, Cuomo'nun birden fazla kadına cinsel tacizde bulunduğu sonucuna varıldığını açıklamıştı.

VALİ CUOMO'YA İLİŞKİN TACİZ İDDİALARI

Vali Cuomo'nun eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat'ta "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett da 63 yaşındaki Vali'nin kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

Fotoğrafçı Anna Ruch (33), New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.

New York Başsavcısı Letitia James'ın 3 Ağustos'ta, 4 aylık bir soruşturma neticesinde Cuomo'nun birden fazla kadını taciz ettiği sonucuna ulaştıklarını duyurmasının ardından kamera karşısına çıkan Vali, hakkındaki taciz raporunun gerçekleri yansıtmadığını iddia etmişti.

ANDREW CUOMO KİMDİR?

Andrew Mark Cuomo, Demokratik Parti üyesi Amerikalı siyasetçidir.

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Andrew Cuomo kimdir?