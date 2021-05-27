Son dakika | Tahkim Kurulu açıkladı: Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödeyecek
Son dakika... TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TFF Tahkim Kurulu 27 Mayıs 2021 günlü (46) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2021/134 - K.2021/182
Serkan Akal'ın Merkez Hakem Kurulu'nun 16.03.2021 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Duruşma talebinin reddine,
- Ayrıntısı gerekçeli kararda izah edilmek üzere başvurunun kabulüne; talep hakkında karar verilmek üzere dosyanın, Merkez Hakem Kurulu'na gönderilmesine, oybirliği ile,
2. E.2021/159 - K.2021/183
Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin teknik adam Abdullah Mucip Avcı ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.02.2021 tarih ve E.2020/363- K.2021/37 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden karşı oy yazısında belirtilen 210.000 TL'nin mahsup edilmesi neticesinde; 17.130.000 TL olarak düzeltilerek onanmasına,
- Davalının diğer itirazlarının reddine,
- Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile"