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  3. Son dakika | Tahkim Kurulu açıkladı: Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödeyecek

Son dakika | Tahkim Kurulu açıkladı: Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödeyecek

Son dakika... TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

Son dakika | Tahkim Kurulu açıkladı: Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödeyecek

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Tahkim Kurulu 27 Mayıs 2021 günlü (46) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2021/134 - K.2021/182

Serkan Akal'ın Merkez Hakem Kurulu'nun 16.03.2021 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Ayrıntısı gerekçeli kararda izah edilmek üzere başvurunun kabulüne; talep hakkında karar verilmek üzere dosyanın, Merkez Hakem Kurulu'na gönderilmesine, oybirliği ile,

2. E.2021/159 - K.2021/183

Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin teknik adam Abdullah Mucip Avcı ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.02.2021 tarih ve E.2020/363- K.2021/37 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden karşı oy yazısında belirtilen 210.000 TL'nin mahsup edilmesi neticesinde; 17.130.000 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

- Davalının diğer itirazlarının reddine,

- Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile"

Tayfun Altuntaş
Editör
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