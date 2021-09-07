SON DAKİKA! Taliban yeni hükümeti açıkladı!
SON DAKİKA! Afganistan'ı zorbalıkla ele geçiren Taliban terör örgütü, yeni kurdukları hükümeti duyurdu.
SON DAKİKA! Afganistan'ı zorbalıkla ele geçiren Taliban terör örgütü, yeni kurdukları hükümeti duyurdu.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in açıkladığı yeni Afgan hükümeti ve kabinesini şu şekilde:
Başbakan: Molla Muhammed Hassan Akhund
Başbakan Yard.: Molla Abdülgani Baradar
Savunma Bakanı: Molla Yakub
İçişleri Bakanı: Siraceddin Hakkani
Dışişleri Bakanı: Molla Amir Han Muttaki