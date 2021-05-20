Son dakika | Taraftarlar statla ne zaman buluşuyor? Erdoğan'dan taraftarlara müjde

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stadlara ne zaman seyirci alınacağı konusuna ilişkin yaptığı açıklamada "İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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