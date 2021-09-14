Son dakika | Tarih belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Eğitim Şûrası mesajı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında sosyal medya hesabından Milli Eğitim Şûrası mesajı verdi.

Erdoğan yaptığı açıklamada Milli Eğitim Şurası'nı bu sene 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Millî Eğitim Şûrası’nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Millî Eğitim Şûrası’nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.''