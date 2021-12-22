Son dakika | Tarihi an geldi, çattı! Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC aşısının seri üretimi başladı

Son dakika... Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Aykut Özdarenli'nin başında olduğu ekip ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen TURKOVAC'ın aşısının ilk aşaması olan Faz 1 çalışmaları, 5 Kasım 2020'de başladı.

25 KASIMDA ACİL KULLANIM ONAYI İÇİN BAŞVURU YAPILMIŞTI

İnaktif temelli geliştiren yerli ve milli imkanlarla geliştirilen TURKOVAC aşısı için 25 Kasım'da Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu'na Acil Kullanım Onayı için başvuru yapılmıştı. Aşının bugün itibariyle Acil Kullanım Onayı almasının ardından seri üretimi başladı. Seri üretim tesisinden açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibarıyla seri üretime başlamış durumdayız" diye konuştu. Bakan Koca, Türkiye'nin Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden birisi olduğunu söyledi.

GELECEK HAFTADAN İTİBAREN VATANDAŞLARA UYGULANABİLECEK

Bakan Koca yerli aşı TURKOVAC'ın önümüzdeki haftadan itibaren vatandaşlara uygulanabileceğini " Gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacağız." ifadesiyle duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AŞI YAPTIRMAYANLARI TURKOVAC YAPTIRMAYA DAVET EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşının üretildiği tesise canlı bağlantıyla bağlanarak," Yerli aşımızın üretiminde görev alan herkesi tebrik ediyorum. Aşının ülkemizde üretilebilir olması fevkalade önemlidir. Bazı vatandaşlarımızın aşı olmak için tüm riskleri göze alarak kendi ürünümüzü beklediğini biliyorum. Bu vatandaşlarımızı, en kısa sürede randevularını alarak TURKOVAC aşısını yaptırmaya davet ediyorum. Biz bazıları gibi aşı ve ilaç hasisliği yapan bir ülke değiliz. Salgın döneminde maske başta olmak üzere elimizdeki tıbbi malzemeleri dünyada 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşla paylaştık. Diğer yerlerden aldığımız aşılardan bir kısmını da acil ihtiyaç duyan kimi dost ülkelere gönderiyoruz. TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı da tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız." dedi.

Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC aşısının uygulandığı kişilerde hastaneye ve yoğun bakımda yatış olmadığını söyledi.

TURKOVAC VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ Mİ? YAN ETKİSİ VAR MI?

Yerli aşı adayı TURKOVAC'ın çeşitli varyantlar üzerinde etkinliğine yönelik çalışmalar da yürütülüyor.

Bu çerçevede aşının Alfa varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğu belirlenirken, izole edilen Delta varyantı üzerindeki incelemeler devam ediyor.

Dünyada aşı çalışmaları için belirlenmiş standartlar olan GLP, GMP ve GCP standartlarına uygun şekilde yürütülen TURKOVAC inaktif aşı geliştirme çalışmalarında, şu ana kadar gönüllülerde ciddi bir yan etkiyle karşılaşılmadı.