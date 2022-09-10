Son dakika |Tarihi an! Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası yeni kral Prens Charles oldu

Son dakika... İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından Prens Charles, yeni kral olarak ilan edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika |Tarihi an! Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası yeni kral Prens Charles oldu

Son dakika... İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 96.yaşında ölmesinin ardından tahta geçen 73 yaşındaki Prens Charles, yeni kral olarak ilan edildi.

Kral 3. Charles'ın ardından taht varisi olarak dün Galler Prensi unvanı verilen Prens William, onun ardından da 9 yaşındaki oğlu Prens George geliyor.

Son dakika |Tarihi an! Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası yeni kral Prens Charles oldu

NE OLMUŞTU?

Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.

Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.

Son dakika |Tarihi an! Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası yeni kral Prens Charles olduSon dakika |Tarihi an! Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası yeni kral Prens Charles olduSon dakika |Tarihi an! Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası yeni kral Prens Charles oldu

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