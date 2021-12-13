Son dakika | Tarihi zirvesini gördü, kritik eşiği kırdı! Dolar kuru, serbest piyasada 14 TL'yi aşarak rekor kırdı
Son dakika... Serbest piyasada dolar kuru, 13 Aralık 2021 Pazartesi gününde 14 TL'yi aşarak rekor kırdı.
Serbest piyasada dolar ve euro kurunda yaşanan artış haftanın ilk gününde sürüyor. Yeni günde serbest piyasada 13,8410 liradan alınan dolar yeni günde saat 09.43'te 14,0336 TL'den satılıyor.
15,6390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,8706 TL oldu.
Öte yandan cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8800 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6800 lira olmuştu.