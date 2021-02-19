Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı! Paralar hesaplara yatırıldı

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticileri desteklemeyi sürdürdüklerini açıkladı. Bakan Pakdemirli, bugün saat 18.00 itibariyle 6 kalemde yaklaşık 362 milyon destek ödemelerini üreticilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını ifade etti.

Süt desteği kapsamında 231 bin 894 üreticiye 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287 milyon 654 bin 7 lira destek ödemesi yapılacağını ifade eden Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada Hayvan Gen Kaynakları için 3 bin 687 yetiştiriciye 51 milyon 191 bin 248 lira, Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiriciye 12 milyon 15 bin 223 lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2 milyon 470 bin 818 lira, Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3 milyon 706 bin 106 lira, Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4 milyon 586 bin 293 lira olmak üzere toplamda 361 milyon 623 bin 697 lira destek ödemesi yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada süt desteği ödemelerinin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamasına göre, TC kimlik numarasının sonu 8, 6, 4 olanlar bugün saat 18.00'den, 0, 2 olanlar ise 26 Şubat Cuma günü tarihi saat 18.00'den sonra yapılacak. Diğer ödemelerin tek parça halinde yapılacağını belirten Bakan Pakdemirli sözlerini "Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun." diyerek sonlandırdı.