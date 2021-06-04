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  3. SON DAKİKA| Tatvan kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kimliği belli oldu

SON DAKİKA| Tatvan kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kimliği belli oldu

SON DAKİKA| Tatvan kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kimliği belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bitlis Tatvan kırsalında sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen 3 PKKlı teröristen birinin gri kategoride aranan Hikmet Gezici olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA| Tatvan kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kimliği belli oldu

SON DAKİKA haberi... Teörörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Tatvan kırsalında sürdürülen operasyon hakkında bilgi paylaşıldı. Açıklamada; "Eren -11 operasyonu kapsamında Bitlis Tatvan kırsalında sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen 3 PKKlı teröristen birinin gri kategoride aranan Hikmet Gezici olduğu tespit edildi." denildi.

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