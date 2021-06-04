SON DAKİKA| Tatvan kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kimliği belli oldu SON DAKİKA| Tatvan kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kimliği belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bitlis Tatvan kırsalında sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen 3 PKKlı teröristen birinin gri kategoride aranan Hikmet Gezici olduğu ifade edildi.

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SON DAKİKA haberi... Teörörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Tatvan kırsalında sürdürülen operasyon hakkında bilgi paylaşıldı. Açıklamada; "Eren -11 operasyonu kapsamında Bitlis Tatvan kırsalında sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen 3 PKKlı teröristen birinin gri kategoride aranan Hikmet Gezici olduğu tespit edildi." denildi. AYRINTILAR GELİYOR...