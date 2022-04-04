Son dakika | TBF duyurdu: Erkek Basketbol Basketbol Takımı Başantrenör'ü Orhun Ene ile yollar ayrıldı

Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesabından, " Orhun Ene'ye Teşekkürlerimizle" ifadesi kullanılarak yapılan açıklamada," 2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene’ye değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.



26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. pic.twitter.com/T4LFfky6Pm — TFF (@TFF_Org) April 4, 2022