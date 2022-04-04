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  3. Son dakika | TBF duyurdu: Erkek Basketbol Basketbol Takımı Başantrenör'ü Orhun Ene ile yollar ayrıldı

Son dakika | TBF duyurdu: Erkek Basketbol Basketbol Takımı Başantrenör'ü Orhun Ene ile yollar ayrıldı

Son dakika... Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenör'ü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Son dakika | TBF duyurdu: Erkek Basketbol Basketbol Takımı Başantrenör'ü Orhun Ene ile yollar ayrıldı

Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesabından, " Orhun Ene'ye Teşekkürlerimizle" ifadesi kullanılarak yapılan açıklamada," 2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene’ye değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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