Son dakika | TBF'den flaş açıklama: Ev sahibi takımın taraftarları salona alınacak Son dakik haberi... Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada yeni sezonda ev sahibi takımların salon kapasitesinin en fazla yüzde 50'si kadar seyirci alabilecekleri belirtildi.

Son dakik haberi... Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada yeni sezonda ev sahibi takımların salon kapasitesinin en fazla yüzde 50'si kadar seyirci alabilecekleri ifade edildi. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Yeni sezonda ev sahibi takımlar, salon kapasitesinin en fazla yüzde 50'si kadar seyirci alabileceklerdir" Detaylar geliyor... Berkem Temizel Gece Editörü