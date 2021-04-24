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  3. SON DAKİKA! TBMM Başkanı Şentop'tan 1915 olayları açıklaması!

SON DAKİKA! TBMM Başkanı Şentop'tan 1915 olayları açıklaması!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 1915 olaylarına ilişkin, "İddia edildiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir." ifadelerini kullandı.1915 olayları ile ilgili açıklamalarına devam eden Meclis Başkanı, " ABD'nin 2021'de alacağı siyasi tutum, değişikliğin özde değil yalnızca yeni yönetimin tavrında olduğunu ortaya koyacak." dedi.

SON DAKİKA! TBMM Başkanı Şentop'tan 1915 olayları açıklaması!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 1915 olaylarına ilişkin, "İddia edildiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir." ifadelerini kullandı.1915 olayları ile ilgili açıklamalarına devam eden Meclis Başkanı, " ABD'nin 2021'de alacağı siyasi tutum, değişikliğin özde değil yalnızca yeni yönetimin tavrında olduğunu ortaya koyacak." dedi.

İfadesinde, HDP'nin 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamalara da değinen Şentop,"Ne zaman hasımları Türkiye aleyhine bir tavır içine girse HDP onlarla hareket ediyor." diye kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı iddia edilen açıklamaya ilişkin Şentop, açıklamanın siyasi bir açıklama olarak kalacağını ve hukuki temelinin olmayacağını belirtti.

AYRINTILAR GELECEK...

(AA)

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