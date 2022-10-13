Son dakika | TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmüştü: Dezenformasyonla mücadele kanunu yasalaştı!

Son dakika | TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edilerek yasalaştı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Son dakika | TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmüştü: Dezenformasyonla mücadele kanunu yasalaştı!

1 Ekim'de mesaisine başlayan TBMM Genel Kurulu'nda hareketli günlerden birini yaşadı. Görüşmeleri süren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, mecliste kabul edilerek yasalaştı.

İNTERNET HABER SİTELERİ SÜRELİ YAYIN OLACAK

Yasalaşan maddelere göre; internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak, resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

BASIN KARTI

Basın kartı talep edenlerde, 18 yaşını bitirmesi, en az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması, kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması şartı aranacak.

Halk arasında endişe, korku veya panik amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Son dakika | TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmüştü: Dezenformasyonla mücadele kanunu yasalaştı!

HABER SİTELERİ RESMİ İLAN ALACAK

Resmi ilanlar, şartları Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde de yayımlanacak.

Basın kartı talep eden medya mensuplarının ve enformasyon görevlilerinin ilgili Kanun kapsamına dâhil edilmesi öngörülüyor.

İnternet haber sitelerinde çalışanlar basın mensubu sayılacak.

ÇOCUKLAR KORUNACAK

Çocukların, internette veya sosyal medyada yasa dışı, ahlaki değerlere aykırı ve zararlı olabilecek içeriklere maruz kalmasının önüne geçilebilecek.
Çocukların, gençlerin ve ailenin, internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne ilave görevler verilecek.

TÜM HABERLER SAKLANACAK

Tüm haber siteleri, yayınladıkları içerikleri saklamak zorunda olacak. Yasa, hukuka aykırı içeriklerin yok edilmesinin veya keyfi olarak ortadan kaldırılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Bir içerik için verilen kaldırma kararı, tüm site ve platformlarını kapsayacak. Her site için ayrı ayrı karar çıkartılmasına gerek kalmayacak.

HABER SİTELERİ DESTEKLENECEK

Haber sitelerini desteklemek amacıyla belli kurallar çerçevesinde resmî ilan ve reklamlar, haber sitelerinde yayınlanabilecek. Bir haber sitesi künyesiz bir şekilde faaliyet gösteremeyecek.

Bir gazete için geçerli kurallar, haber üreten internet siteleri için de geçerli olacak.
Sosyal medya platformlarına BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) denetlemesi koşulu getiriliyor.

Sosyal ağlara Türkiye ofisi açma ve Türkiye temsilcisi bulundurma zorunluluğu getirilecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde bu kişinin Türkiye'de ikamet etmesi ve Türk vatandaşı olması gerekecek.

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