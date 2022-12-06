Son dakika | TBMM'de AK Parti ve İYİ Partili vekiller yumruk yumruğa kavga etti! İYİ Partili vekil hastaneye kaldırıldı

Son dakika | TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde İYİ Parti ve AK Partili vekiller arasında kavga çıktı. Kavgada başına darbe alan İYİ Partili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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TBMM Genel Kurulu'nda dün başlayan bütçe görüşmelerinde yaşanan gerginlik bugün de devam etti. İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz konuşma yaptığı sırada AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Haydar Akar, oturuma 10 dakika ara verdi. Arada ise gerilim daha da büyüdü. İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın yumruk attığı İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün kafasında açılma meydana geldiği bildirildi.

Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle gerilim daha fazla büyümeden önlendi.

Kalp problemi olduğu öğrenilen Örs'ün hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

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