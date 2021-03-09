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Son dakika | TBMM'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi için komisyon kuruldu!

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Son dakika | TBMM'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi için komisyon kuruldu!

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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