Son dakika | TBMM'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi için komisyon kuruldu!
Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.
Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.
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