Son dakika | Teröre geçit yok! Barış Pınarı Bölgesinde 7 terörist öldürüldü
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesinde tespit edilen 7 teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Terörle mücadelede yurt içi ve sınır dışında teröristlerin hain emellerine izin vermeyen Mehmetçik, faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak, Barış Pınarı Bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."