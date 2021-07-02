Son dakika | Teröre geçit yok! Barış Pınarı Bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Terörle mücadelede yurt içi ve sınır dışında teröristlerin hain emellerine izin vermeyen Mehmetçik, faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak, Barış Pınarı Bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."