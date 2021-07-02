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  3. Son dakika | Teröre geçit yok! Barış Pınarı Bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Son dakika | Teröre geçit yok! Barış Pınarı Bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesinde tespit edilen 7 teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika | Teröre geçit yok! Barış Pınarı Bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Terörle mücadelede yurt içi ve sınır dışında teröristlerin hain emellerine izin vermeyen Mehmetçik, faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak, Barış Pınarı Bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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