Son dakika | Teröristlere finans sağlayan 6 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı
Son dakika haberi... Çatışma bölgesindeki teröristlere finans sağladığı belirlenen kişilere yönelik Batman merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.
Son dakika haberi... Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu ekipleri çatışma bölgesindeki terör örgütü mensuplarına finans sağladığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine, deşifre edilmesine ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik para toplayarak çatışma bölgelerindeki teröristlere finans sağladıkları tespit edilen şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı.
Batman merkezli 4 ilde adresleri belirlenen şüpheliler, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüpheliler Batman Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Çatışma bölgesindeki teröristlere finans sağladığı tespit edilen şahısların işlemleri sürüyor.