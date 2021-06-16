Son dakika | TFF açıkladı: Süper Lig kulüplerin 2021-2022 yılı harcama limitleri belli oldu
Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin 2021-2022 yaz transfer sezonu harcama limitlerini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada Kulüp Lisans Kurulu'nun 16 Haziran 2021 tarihli toplantısında 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirlediği kaydedildi.
Açıklamada, 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitlerinin hesaplandığı kaydedildi.