35 yaş üstü aşı ne zaman? | 35 yaş üzeri aşı olabilir mi?Bakan Koca açıkladı: Yarın itibariyle 35 yaş üstü aşılanacakSon dakika | Bakan Koca paylaştı! İşte 1 milyonuncu doz aşının yapılış anı...Son dakika | Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya anlaştıSurvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Haziran 2021 ÇarşambaŞüpheli ölüm! Sağlık memuru pansuman odasında ölü bulunduÇılgın sayısal loto sonuçları 16 Haziran 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı Şans Topu çekiliş sonuçları 16 Haziran 2021 ÇarşambaÖklü isminin anlamı nedir, Öklü ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Merve Dizdar kimdir, nereli, kaç yaşında?
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Son dakika | TFF açıkladı: Süper Lig kulüplerin 2021-2022 yılı harcama limitleri belli oldu

Son dakika | TFF açıkladı: Süper Lig kulüplerin 2021-2022 yılı harcama limitleri belli oldu

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin 2021-2022 yaz transfer sezonu harcama limitlerini açıkladı.

Son dakika | TFF açıkladı: Süper Lig kulüplerin 2021-2022 yılı harcama limitleri belli oldu

TFF'den yapılan açıklamada Kulüp Lisans Kurulu'nun 16 Haziran 2021 tarihli toplantısında 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirlediği kaydedildi.

Açıklamada, 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitlerinin hesaplandığı kaydedildi.

Son dakika | TFF açıkladı: Süper Lig kulüplerin 2021-2022 yılı harcama limitleri belli oldu

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT