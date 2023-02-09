Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi

Son dakika... TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, maçları 3-4 Mart tarihleri arasında oynatma kararı aldıklarını, Hatayspor'un ligden çekildiğini bildirdi.

Melahat Ersoy
Editör
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Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantının sona ermesi sonrası konuştu.

Büyükekşi, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası futbol maçlarının başlayacağı tarih ve süreç hakkında konuştu.

Büyükekşi şunları söyledi:

"Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık"

Hatayspor bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz.

Şu anda 19 takım var. Normalde 4 takım düşecekti. 3 takım gelecekti ve önümüzdeki yıl 18 takımla devam edecektik. 2 takımımızın çekilmesi halinde 2 takım düşecek. Aşağıdan 3 takım geleceği için, önümüzdeki yıl 20 takımla Süper Lig devam edecek."

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