Son dakika | TFF duyurdu! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika... Spor Toto Süper Ligin 8.haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler belli oldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Son dakika | TFF duyurdu! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Ligin 8.haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler belli oldu. TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'da başlayacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Volkan Bayarslan yönetecek.

Son dakika | TFF duyurdu! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

1 Ekim Cumartesi:

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

17.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk

17.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

2 Ekim Pazar:

14.30 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

14.30 Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Arabam.com Konyaspor-Hangi Kredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşat Filiz

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

3 Ekim Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Ali Şansalan

Son dakika | TFF duyurdu! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe ayrıldığı resmen duyurdu! Filip Novak'la yollar ayrıldı
Son dakika | Fenerbahçe ayrıldığı resmen duyurdu! Filip Novak'la yollar ayrıldı
Bugün kimin maçı var 28 Eylül 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 28 Eylül 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı! Sarı lacivertli taraftarlar çok üzülecek
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı! Sarı lacivertli taraftarlar çok üzülecek
Trabzonspor yönetimi Abdulkadir Ömür için harekete geçti! Yeni sözleşme, zamlı maaş geliyor
Trabzonspor yönetimi Abdulkadir Ömür için harekete geçti! Yeni sözleşme, zamlı maaş geliyor
Son Haberler
Kurbanlarını suçlulardan seçen, Brezilya'nın Dexter'ı olarak anılan seri katil: Pedro Rodrigues Filho
Kurbanlarını suçlulardan seçen, Brezilya'nın Dexter'ı olarak anılan seri katil: Pedro Rodrigues Filho
CHP'li Can Ataklı HDP savunuculuğuna başladı! İYİ Partilileri yerden yere vurdu yetmedi bir de küfür etti!
CHP'li Can Ataklı HDP savunuculuğuna başladı! İYİ Partilileri yerden yere vurdu yetmedi bir de küfür etti!
Son dakika | TFF duyurdu! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Son dakika | TFF duyurdu! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuşuyor
Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuşuyor
Günün spor manşetleri 27 Eylül 2022 Salı |İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan son haberler
Günün spor manşetleri 27 Eylül 2022 Salı |İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan son haberler
Günün spor manşetleri 26 Eylül 2022 Pazartesi | Spor gazetelerinin sayfaları!
Günün spor manşetleri 26 Eylül 2022 Pazartesi | Spor gazetelerinin sayfaları!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 28 Eylül 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 28 Eylül 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etmişti! EYT'nin kapsamı belli oldu! O yıldan önce sigortalı olanlar yaşa bakılmadan emekli olacak
Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etmişti! EYT'nin kapsamı belli oldu! O yıldan önce sigortalı olanlar yaşa bakılmadan emekli olacak
28 Eylül 2022 Çarşamba hava durumu: Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat!
28 Eylül 2022 Çarşamba hava durumu: Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat!
Günlük burç yorumları 28 Eylül 2022 Çarşamba| Akrep duygusal davranma, Koç biraz daha sabırlı olmayı dene...
Günlük burç yorumları 28 Eylül 2022 Çarşamba| Akrep duygusal davranma, Koç biraz daha sabırlı olmayı dene...
Türkiye 1 - 2 Faroe Adaları | MAÇ SONUCU
Türkiye 1 - 2 Faroe Adaları | MAÇ SONUCU
Hazırlık maçı: Galatasaray 2- 1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
Hazırlık maçı: Galatasaray 2- 1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...
Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...