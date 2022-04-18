Son dakika | TFF duyurdu! Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirlediği ifade edildi.

Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:

BAŞKAN

SABRİ ÇELİK

ÜYELER

MUHİTTİN BOŞAT

MURAT ILGAZ

EROL ERSOY

ORHAN ERDEMİR

İSMET ARZUMAN

HİKMET ÖKSÜZOĞLU

İBRAHİM ÇINAR

DURSUN CUMALİ SUCU

Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik

NE OLMUŞTU?

TFF'den dün yapılan açıklamada Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığı görevinden istifa ettiği açıklanmıştı. Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte Başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur. Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkan ve üyeleri belirlenerek en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır."