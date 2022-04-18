Son dakika | TFF duyurdu! Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik oldu
Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Ferhat Gündoğdu'nun istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Sabri Çelik'in getirildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirlediği ifade edildi.
Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:
BAŞKAN
SABRİ ÇELİK
ÜYELER
MUHİTTİN BOŞAT
MURAT ILGAZ
EROL ERSOY
ORHAN ERDEMİR
İSMET ARZUMAN
HİKMET ÖKSÜZOĞLU
İBRAHİM ÇINAR
DURSUN CUMALİ SUCU
Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik
NE OLMUŞTU?
TFF'den dün yapılan açıklamada Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığı görevinden istifa ettiği açıklanmıştı. Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte Başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur. Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkan ve üyeleri belirlenerek en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır."