On Numara sonuçları 18 Nisan 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 18 Nisan 2022MSB duyurdu: 10 terörist daha etkisiz hale getirildi!Son dakika: 18 Nisan 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuSon dakika | TFF duyurdu! Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik olduGelinim Mutfakta 18 Nisan 2022 Pazartesi puan durumu | 18 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın biten ilişkisinin izleri kapanmıyor! Mert Öcal'ın ihanet iddiası ortalığı kızıştırdı! Ogeday'ın tepkisi ne olacak?Son dakika | Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hacca gidecek, kişi sayısını açıkladı! 2022 yılında 37 bin 770...Spor Toto 1.Lig: Eyüpspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1.Lig: Adanaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Oğluyla başı dertte olan Murat Övüç’ten müjdeli haber! Dede oluyor!
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Son dakika | TFF duyurdu! Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik oldu

Son dakika | TFF duyurdu! Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik oldu

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Ferhat Gündoğdu'nun istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Sabri Çelik'in getirildiğini açıkladı.

Son dakika | TFF duyurdu! Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirlediği ifade edildi.

Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle: 

BAŞKAN
SABRİ ÇELİK

ÜYELER
MUHİTTİN BOŞAT
MURAT ILGAZ
EROL ERSOY
ORHAN ERDEMİR
İSMET ARZUMAN
HİKMET ÖKSÜZOĞLU
İBRAHİM ÇINAR
DURSUN CUMALİ SUCU

Son dakika | TFF duyurdu! Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik oldu

Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik

NE OLMUŞTU?

TFF'den dün yapılan açıklamada Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığı görevinden istifa ettiği açıklanmıştı. Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte Başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur. Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkan ve üyeleri belirlenerek en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT