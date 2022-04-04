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  3. Son dakika | TFF duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Son dakika | TFF duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Son dakika... TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının 26 Mayıs günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Son dakika | TFF duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.

26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak."

 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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