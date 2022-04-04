Son dakika | TFF duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
Son dakika... TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının 26 Mayıs günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.
26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak."
TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.— TFF (@TFF_Org) April 4, 2022
26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. pic.twitter.com/T4LFfky6Pm