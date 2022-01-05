Son dakika! TFF'den hatırlatma dozu açıklaması! Stadyuma girebilmek için zorunlu tutulacak!

Son dakika haberi... Omicron varyantının ülkemize gelmesiyle birlikte artan vaka sayılarının ardından futbol camiasında alınacak önlemler de merakla bekleniyordu. Türkiye Futbol Federasyonu, taraftarları stadyuma giriş şartıyla ilgili aldığı yeni kararı açıkladı. Karara göre aşı takviminin tamamlanmasının ardından 180 gün geçen taraftarlar stadyumlara giremeyecek. Bu taraftarların yeniden stadyumdan maç izleyebilmesi için hatırlatma dozlarını olması gerekecek.

"DESTEK DOZLARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

TFF tarafından yayımlanan açıklama şu ifadelere yer verildi: "Tüm dünyada, özellikle de Avrupa’da Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omikron varyantı ülkemizde de etkili olmaya başlamıştır.

Sağlık Bakanlığımızın, bizzat Sayın Bakanımızın ifadeleri ile önümüzdeki günlere dair beklentisi vaka sayılarının hızla artacağı yönündedir. O nedenle aşılanma ve uygun takvimle destek dozlarının (3 veya 4. dozlar) yapılması daha büyük önem taşımaktadır.

Bilindiği üzere karşılaşmalara seyirci olarak sadece aşı takvimini (T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak) tamamlamış olan kişiler veya Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmektedir.

"14 GÜNLÜK BAĞIŞIKLIK SÜRESİ ARANMAYACAK"

Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır."