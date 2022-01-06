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  3. Son dakika | THY'den flaş karar: Kazakistan'a yapılan yolcu seferleri iptal edildi!

Son dakika | THY'den flaş karar: Kazakistan'a yapılan yolcu seferleri iptal edildi!

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada Kazakistan'a yapılan tüm yolcu seferlerinin 9 Ocak Pazar gününe kadar iptal edildiği belirtildi.

Son dakika | THY'den flaş karar: Kazakistan'a yapılan yolcu seferleri iptal edildi!

Son dakika haberi... Kazakistan'da yaşanan olayların ardından Türk Hava Yolları'nın ülekeye yapılması planan tüm seferleri 9 Ocak Pazar gününe kadar iptal ettiği açıklandı.

Ülkede yaşanan protestolar sonrası  Kazakistan'a yapılacak tüm tarifeli seferler durduruldu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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