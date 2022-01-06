Son dakika | THY'den flaş karar: Kazakistan'a yapılan yolcu seferleri iptal edildi!
Son dakika haberi... Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada Kazakistan'a yapılan tüm yolcu seferlerinin 9 Ocak Pazar gününe kadar iptal edildiği belirtildi.
Son dakika haberi... Kazakistan'da yaşanan olayların ardından Türk Hava Yolları'nın ülekeye yapılması planan tüm seferleri 9 Ocak Pazar gününe kadar iptal ettiği açıklandı.
Ülkede yaşanan protestolar sonrası Kazakistan'a yapılacak tüm tarifeli seferler durduruldu.