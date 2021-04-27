Son dakika | THY'den flaş tam kapanma açıklaması!
Son dakika haberi...Türk Hava Yolları'ndan yapılan flaş açıklamada yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesine gerek olmadığı belirtildi.
Son dakika haberi...Türk Hava Yolları'ndan yapılan flaş açıklamada yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesine gerek olmadığı belirtildi.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Değerli Misafirlerimiz
Seyahat izin belgesi yalnızca yurtiçi uçuşlarımız için gereklidir. Yurtdışı uçuşlarınızı izin belgesine ihtiyaç duymadan, seyahat edeceğiniz ülkenin şartlarını dikkate alarak (pcr test sonucu vb.) gerçekleştirebilirsiniz."